Погранкомитет Белоруссии назвал опасной ситуацию на границе с Украиной

На белорусско-украинской границе складывается опасная ситуация, заявил начальник оперативно-аналитического управления Госпогранкомитета Дмитрий Любкин. Он рассказал, что «на украинском направлении постарались сделать хорошее оперативное прикрытие».

Господин Любкин утверждает, что на этом направлении наблюдаются «провокационные действия достаточно серьезные». По его словам, к границе «подходят люди без опознавательных знаков, которых нельзя идентифицировать как пограничников». Они якобы «проводят недружелюбные действия», в том числе поднимают оружие и провоцируют белорусских пограничников.

«С военной точки зрения, безусловно, самая опасная для нас ситуация — на южном направлении. Почему? Потому что воюющая страна, там плотность подразделений вооруженных сил Украины, теробороны и всех остальных наиболее существенна»,— сказал Дмитрий Любкин (цитата по «Интерфаксу»).

В октябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о создании объединенной войсковой группировки. В Кремле при этом утверждали, что господин Путин не будет принуждать белорусского коллегу к участию в конфликте на Украине. В январе Украина начала возводить укрепления в граничащей с Белоруссией Ровенской области. Часть украинских войск отвели на север страны к белорусской границе.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер