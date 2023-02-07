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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 349-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 7 февраля

Евросоюз вывел из-под санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти вне РФ. Как узнал «Ъ», Минтранс РФ предложил авиакомпаниям рассмотреть возможность онлайн-продажи билетов участникам специальной военной операции. По информации РБК, Минобороны разработало новую форму для участников спецоперации на территории Украины. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:24. Reuters: Швейцария может отказаться от нейтралитета в отношении поставок оружия Украине хотя бы в зоне боевых действий.

10:20. В Днепропетровской области обесточена одна из насосных станций, без воды остались около 60 тыс. человек — глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

10:09. Минобороны предложило разрешить всем военным участвовать в российских миротворческих миссиях (сейчас это могут делать только контрактники) — РБК.

10:01. В ходе визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву планируется обсудить его новые идеи по защите Запорожской АЭС — постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

9:46. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мали обсудит ситуацию в регионе и международные вопросы с акцентом на события вокруг Украины.

9:34. Национальная электросеть Украины приближается к полному коллапсу, «страна вообще станет непригодной для проживания» — экс-премьер Украины Николай Азаров.

9:26. Официально Toyota не поставляет в Россию детали, но не подпадающие под санкции комплектующие могут завозиться в страну дилерами, рассказала ТАСС пресс-служба корпорации.

9:06. Уровень заполненности ПХГ в странах Евросоюза снизился до 70,15% — данные Gas Infrastructure Europe.

8:49. В Одессе продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии, свет будут включать на два часа через каждые восемь часов — ДТЭК.

8:47. В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога, она отменена спустя полчаса — ресурс по оповещению.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:44. Минфин германской федеральной земли Гессен попросил правительство страны заблокировать продажу аэропорта Франкфурт-Хан компании NR Holding. По данным СМИ, компанию возглавляет российский предприниматель Виктор Харитонин.

8:40. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после завершения спецоперации на территории Украины следует «денацифицировать и демилитаризировать» Польшу. «Не скрою, такое намерение лично у меня есть»,— написал он вчера в своем Telegram-канале.

8:35. Как узнал «Ъ», Минтранс РФ предложил авиакомпаниям рассмотреть возможность онлайн-продажи билетов участникам специальной военной операции на территории Украины.

8:32. Австрия выдаст российской делегации визы для участия в заседании ПА ОБСЕ в Вене в феврале — Foreign Policy со ссылкой на МИД страны.

8:30. РБК: Минобороны РФ разработало новую форму для участников спецоперации на территории Украины, ее внешний вид в целом сохранится, однако качество будет улучшено.

8:28. Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил Владимира Зеленского посетить саммит ЕС в Брюсселе, запланированный на 9–10 февраля — представитель Шарля Мишеля Баренд Лейтс.

8:27. Евросоюз вывел из-под санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти вне РФ.

8:26. Президент США Джо Байден выступает против отправки истребителей F-16 Украине — по его мнению, самолеты должны остаться в США.

8:23. Как считает посол России в Австрии Дмитрий Любинский, Вена поддерживает антироссийские санкции, а потому нет никаких оснований рассматривать ее в качестве площадки для российско-украинских переговоров.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 348-й

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