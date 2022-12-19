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Коммерсантъ FM
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Песков: Путин не будет принуждать Лукашенко к участию в военной операции на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ходе сегодняшних переговоров Владимир Путин обсудит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко военные вопросы.

Сегодня, 19 декабря, Владимир Путин впервые за три года приехал в Минск. По словам Дмитрия Пескова, господин Путин не будет принуждать господина Лукашенко к участию Белоруссии в военной операции на Украине. Он назвал такие предположения глупыми и безосновательными.

Кроме того, как рассказал господин Песков, в ходе переговоров также будет затронут «газовый вопрос». 16 декабря Александр Лукашенко назвал важным условием сотрудничества с Россией равные цены на газ. Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия уже имеет льготные условия по газу.

Как сообщалось ранее, в ходе переговоров президенты должны обсудить вопросы экономики и стабильности финансовых систем, а также военно-политическую ситуацию вокруг двух государств. Отмечалось, что переговоры пройдут «с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства».

3 декабря министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным он подписал соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Сегодня стало известно, что российские и белорусские военные должны в составе региональной группировки войск провести тактические учения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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