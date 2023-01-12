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Коммерсантъ FM
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Украина начала возводить укрепления в граничащей с Белоруссией Ровенской области

Руководитель Ровенской областной администрации Украины Виталий Коваль сообщил, что граничащая с Белоруссией область продолжает готовиться к обороне населенных пунктов. Он заявил, что местные жители копают для военных окопы.

«Только в один из дней (копать окопы.— "Ъ") пришло более 150 добровольцев. Есть и работающие постоянно даже в праздничные дни»,— заявил Виталий Коваль, его слова передает пресс-служба областной администрации.

10 января начальник штаба — заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк сообщил в своем Telegram, что на севере Киевской области строится система инженерных заграждений. По его словам, инженерно-саперные подразделения проводят минирование дорог, лесных полос и линии электропередач.

11 января президент Украины Владимир Зеленский провел во Львове совещание по ситуации на северо-западе страны и обсудил обстановку на границе с Белоруссией. Ему в частности доложили о состоянии и укреплении защитных сооружений на границе. Сегодня в Белоруссию прибыла комиссия Министерства обороны РФ во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками России и заместителем командующего Объединенной группировкой войск спецоперации на Украине Олегом Салюковым.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

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