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Коммерсантъ FM
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Посол Украины в Лондоне сообщил об отводе части ВСУ к белорусской границе

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что часть украинских войск была отведена на север страны к белорусской границе. Так он ответил на вопрос, беспокоит ли власти Украины возможная угроза со стороны Белоруссии.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вадим Пристайко

Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Нам приходится держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом»,— сказал господин Пристайко в интервью телеканалу Sky News. Также он заявил, что Украине нужны от Запада тысячи танков.

Ранее сегодня, 12 января, стало известно, что в Ровенской области Украины, граничащей с Белоруссией, готовятся к обороне населенных пунктов и возводят укрепления. Также сегодня заместитель командующего Объединенной группировкой войск спецоперации на Украине Александр Салюков прибыл в Белоруссию. Он возглавил комиссию, которая проинспектировала воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск.

Подробнее о том, что происходит на 323-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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