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Коммерсантъ FM
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Глава военной разведки Буданов сменит Резникова на посту министра обороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников переводится на должность министра стратегических отраслей промышленности, сообщил глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Главой Минобороны будет назначен руководитель главного управления разведки ведомства Кирилл Буданов. Кроме того, в должностях министра внутренних дел и руководителя службы безопасности Украины утверждаются Игорь Клименко и Василий Малюк, которые до этого находились в статусе исполняющих обязанности.

«Алексей Резников… переводится на должность министра стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость «поднять» министерство, которое должно делать больше»,— написал господин Арахамия в Telegram.

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