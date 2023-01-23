Глава военной разведки Украины: убитый СБУ переговорщик Киреев должен был затянуть переговоры с РФ

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что штатному сотруднику управления, участнику делегации на переговорах с РФ Денису Кирееву была поставлена задача «затянуть процесс, чтобы выиграть время» для украинской армии. Господин Буданов подтвердил, что господин Киреев был убит сотрудниками Службы безопасности Украины при бывшем руководителе Иване Баканове — друге президента Владимира Зеленского. По мнению главы военной разведки, убийство произошло, чтобы переговорщик не мог затянуть процесс.

«Главная задача, которую мы ему поставили — это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Поскольку господин Киреев лично знал двух человек из того переговорного процесса, которые представляли российскую сторону. <...> Я могу высказать абсолютно свое субъективное мнение. Еще раз хочу это подчеркнуть: у того, кто это намеренно сделал, была цель не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, сделать определенные действия по отпору врага»,— сказал господин Буданов «Радио Свобода» (внесено в реестр иноагентов РФ). По его мнению, в Киеве были люди, которые «не очень хотели, чтобы Украина победила».

Глава военной разведки добавил, что лично знал господина Киреева с 2009 года. Тот много лет сотрудничал с бывшими руководителями разведки. Господин Буданов не подтвердил информацию СМИ, что господин Киреев находился в дружеских отношениях с господином Бакановым, который в июле был уволен с поста главы СБУ.

Факт убийства господина Киреева в транспортном средстве СБУ зафиксирован в расследовании, отметил глава разведки. По его словам, сотрудник разведки в день убийства ехал в СБУ по приглашению этого ведомства, был перехвачен в 200 метрах от места назначения, его труп выбросили чуть дальше от места, где находится СБУ.

Господин Буданов утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что СБУ убила украинского героя. Он не стал отвечать на вопрос, связана ли инициированная президентом отставка на тот момент главы СБУ Ивана Баканова с убийством Дениса Киреева.

Денис Киреев был убит 5 марта 2022 года в Киеве, когда переговорный процесс с Москвой еще продолжался. В СМИ появлялась информация, что переговорщик был агентом России, но военная разведка Украины и офис украинского президента это отрицают. О том, что его убили сотрудники СБУ, в январе сообщила газета The Wall Street Journal. По мнению господина Буданова, если бы не информация господина Киреева, Киев был бы взят. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что убийство не было связано с работой делегации и переговорным процессом. По его словам, убийство произошло из-за отсутствия «единой координации между силовыми структурами».

Леонид Уварчев