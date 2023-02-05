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Коммерсантъ FM
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Министр обороны Украины заявил о внутреннем аудите после коррупционных скандалов

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о проверке контрактов на закупки на фоне коррупционных скандалов. Общаясь с журналистами, он отказался сообщить, останется ли на посту главы Минобороны.

«Мы начали внутренний аудит (всех контрактов на закупки.— "Ъ"»,— заявил господин Резников (цитата по AFP).

Ранее сегодня, 5 февраля, на Украине стали появляться сообщения о скорой отставке министра и его возможном преемнике — Кирилле Буданове из Главного управления разведки.

«Только один человек — главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский,— который решает, буду ли я министром обороны или нет»,— прокомментировал эту информацию Алексей Резников.

После того как издание «Зеркало недели» написало о закупках продуктов для военных в два-три раза дороже розничных цен в магазинах, господина Резникова вызвали в Верховную раду.

Затем подал в отставку отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ замминистра Вячеслав Шаповалов, позже арестованный.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «На зачистке отечества».

Мария Федотова

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