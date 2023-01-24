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Коммерсантъ FM
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Ответственный за тыловое обеспечение замминистра обороны Украины подал в отставку

Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, уходит со своего поста по собственному желанию. Он попросил увольнения, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания», говорится на сайте министерства обороны Украины. Глава Минобороны Алексей Резников поддержал просьбу господина Шаповалова, сообщила пресс-служба ведомства.

«Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла»,— говорится в заявлении Минобороны.

Пресс-служба отметила, что господин Шаповалов работал на участке с максимальной ответственностью, «где проблемы скапливались десятилетиями». Сообщается, что ему удалось наладить работу в критических условиях вооруженного конфликта, когда армия увеличилась в разы, а также реализовать ряд реформ.

В частности, господин Шаповалов провел демонополизацию услуг питания ВСУ и сектора обеспечения горюче-смазочными материалами, ему также удалось обеспечить солдат бронежилетами и шлемами и сформировать запас прочности, сообщила пресс-служба. Кроме того, Минобороны утверждает, что господин Шаповалов создал агентство для обеспечения тыловых потребностей и активизировал работу по упорядочению активов.

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