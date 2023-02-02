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Коммерсантъ FM
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На Украине арестован бывший замминистра обороны по делу о закупках для ВСУ

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца бывшего замминистра обороны Вячеслав Шаповалова. Его подозревают в закупках обмундирования ВСУ по завышенным ценам. Суд установил залог на сумму более 400 млн гривен ($10,8 млн). Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По этому делу проходит еще два сотрудника, отвечающих за закупки Минобороны.

По версии следствия, Вячеслав Шаповалов приобретал бронежилеты, каски и другие вещи для ВСУ по завышенным ценам. В результате, сообщает «Украинская правда», подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами защиты на сумму более 1 млрд гривен ($27,27 млн).

Как сообщала СБУ 1 февраля, по делу о коррупции в военном ведомстве Украины также подозревается бывший директор госзакупок Минобороны Борис Хмельницкий. По версии следствия, он закупил для вооруженных сил Украины почти 3 тыс. бронежилетов на более 100 млн гривен (около $2,9 млн). Экспертиза, сообщили в СБУ, подтвердила, что эти изделия не соответствуют требованиям. Источники «Украинской правды» сообщают, он закупил ВСУ 5700 некачественных бронежилетов.

Другой фигурант дела, бывший заместитель госпредприятия «Промооборонэкспорт» Владимир Терещенко подозревается в приобретении $1,34 млн путем злоупотребления служебным положением.

Вячеслав Шаповалов подал в отставку с поста замминистра обороны 24 января. Это произошло после публикации расследования издания «Зеркало недели», в котором сообщалось, что Минобороны закупает продовольствие для ВСУ по завышенным ценам. Господин Шаповалов эту информацию отрицал, однако ушел с поста, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ». На следующий день, 25 января, был уволен Борис Хмельницкий. На этом фоне 26 января на сайте президента Украины появилась петиция с требованием освободить от должности министра обороны Алексея Резникова.

Лусине Баласян

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