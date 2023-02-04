Белгородский губернатор сообщил об обстреле приграничного села Красное

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел попало село Красное, расположенное неподалеку от границы с Украиной. По его словам, пострадавших нет, но снарядами повреждено одно домовладение, еще у двух выбиты окна, посечены фасады и забор.

В селе также разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи, добавил господин Гладков. «Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела»,— написал губернатор в Telegram.

Он также добавил, что был потушен пожар на гражданском предприятии в Борисовском районе, которое обстреляли ранее сегодня, 4 февраля. Сейчас подразделения МЧС выполняют проливку конструкций на месте возгорания.

В Белгородской области с сегодняшнего дня бессрочно действует повышенный (желтый) режим террористической опасности из-за обстрелов. Аналогичное решение приняли власти Крыма, Брянской и Курской областей.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер