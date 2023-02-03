В Брянской области желтый уровень террористической опасности продлен бессрочно

Правительство приграничной с Украиной Брянской области сообщило об установлении на территории региона с сегодняшнего дня, 3 февраля, высокого (желтого) уровня террористической опасности. Впервые уровень повысили в апреле прошлого года, его действие продлевалось неоднократно. В конце января президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий ограничения по срокам на введение уровней террористической опасности в приграничных регионах.

Желтый, или высокий, уровень террористической опасности начали вводить с весны 2022 года в приграничных Белгородской, Курской и Брянской областях, в Севастополе, в двух приграничных районах Воронежской области, в отдельных районах Крыма и Краснодарского края. Из-за ограничений по срокам его действие приходилось продлевать каждые 15 суток. В правительстве Брянской области сейчас заявили, что информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно.

А в рамках действия высокого уровня террористической опасности власти просят граждан сообщать о подозрительных людях и предметах, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию правоохранительных органов. В Брянской области запрещены полеты всех воздушных судов, в том числе квадрокоптеров.

С начала специальной военной операции на территории Украины приграничные регионы России подвергаются обстрелам. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в начале февраля заявил, что территория региона была обстреляна 272 раза, в результате чего погибли 4 человека, 22 ранены.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж