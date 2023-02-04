Что происходит после ввода войск России на Украину. День 346-й

Из украинского плена при посредничестве ОАЭ вернулись 63 российских военных. США вводят потолки цен на нефтепродукты из России с 5 февраля. Ночью завод в Белгородской области попал под обстрел. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:22. Для снижения рисков нарушения западных санкций индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать большую часть поставок российской нефти в национальной валюте ОАЭ — дирхамах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предоставленные источниками данные транзакций.

11:16. Генпрокурор Франк: у Германии пока нет доказательств причастности России к взрыву на «Северном потоке».

11:11. МВД Великобритании работает над тем, чтобы объявить российскую ЧВК «Вагнер» террористической организацией, сообщает The Telegraph. По данным газеты, пока обсуждение находится на ранней стадии.

11:09. Минобороны России сообщило, что с территории Украины возвращены 63 российских военных. Этому предшествовал «сложный переговорный процесс», отметили в ведомстве. Посредниками в переговорах были власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

11:09. Минфин США объявил о планах ограничить стоимость российских нефтепродуктов с 5 февраля. Потолки будут установлены на уровне $100 и $45 за баррель — для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно. Исключение будет сделано для поставок нефтепродуктов в Болгарию, Хорватию и стран Евросоюза, у которых нет выходов к морю.

11:06. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о локализации пожара на заводе в Борисовке после обстрела со стороны Украины. Господин Гладков объявил, что с сегодняшнего дня, 4 февраля, в регионе будет бессрочно действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности.

11:05. Посол РФ в США Анатолий Антонов отреагировал на планы Вашингтона отправить Киеву бомбы малого диаметра GLSDB с дальностью поражения около 150 км. По его мнению, таким образом США побуждают Украину к нападению на российские регионы.

11:05. Пентагон опубликовал список вооружения, которое будет поставлено Украине в рамках нового пакета помощи на $2,175 млрд. В нем указаны «высокоточные ракеты». Как объяснил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км.