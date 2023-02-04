В Белгородской области желтый уровень террористической опасности продлен бессрочно

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о локализации пожара на промышленном объекте в Борисовке после обстрела со стороны Украины. Господин Гладков объявил, что с сегодняшнего дня, 4 февраля, в регионе будет бессрочно действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности. Какой конкретно объект пострадал, он не уточнил.

По словам губернатора, сейчас идет ликвидация пожара на попавшем под обстрел предприятии, никто не пострадал. Он отметил, что «предпринимается все, чтобы ущерб был минимальный». «Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения ''желтого'' уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным… Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры»,— написал он в Telegram.

В Белгородской области с весны 2022 года повышен режим террористической опасности из-за обстрелов. В начале 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий ограничения по срокам на введение уровней террористической опасности в граничащих с Украиной регионах. Такое решение уже приняли власти Крыма, Брянской и Курской областей.

О проблемах приграничных областей — в материале «Ъ» «От обстрела до заката».