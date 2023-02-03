В Крыму желтый уровень террористической опасности продлен бессрочно

В ряде районов Крыма желтый режим террористической опасности сохранится до принятия решения о его отмене, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, высокий (желтый) уровень террористической опасности, как и ранее, продолжит действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также на территории Джанкойского, Ленинского и Красноперекопского районов.

Кроме того, по словам главы региона, силовым ведомствам поручено усилить контроль за передвижением транспортных средств через административные границы Крыма, организовать проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.

«Ситуация в регионе полностью контролируется органами власти и местного самоуправления»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале https://t.me/Aksenov82/2075.

Как живут приграничные с Украиной регионы — в материале «Ъ» «От обстрела до заката».

Александр Дремлюгин, Симферополь