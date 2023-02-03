В Курской области бессрочно продлили повышенный уровень террористической опасности

В Курской области действие повышенного (желтого) уровня террористической опасности продлевается с завтрашнего дня, 4 февраля, на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране территории региона. Губернатор Роман Старовойт пообещал проинформировать о возможных изменениях ситуации отдельно.

«Прошу вас по-прежнему сохранять бдительность: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112»,— написал Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее аналогичное решение о бессрочном продлении действия повышенного уровня террористической опасности приняли в другом приграничном регионе — Брянской области. До этого в регионах продлевали действие режима каждые 15 суток. В начале года президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий ограничения по срокам на введение уровней террористической опасности в приграничных регионах.

В Курской области повышенный уровень террористической опасности действует с апреля прошлого года. На границе с Украиной в регионе возводится оборонительная засечная черта, а власти почти ежедневно сообщают об обстрелах. Курскую область также усиливают войсками.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж