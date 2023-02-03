В России выявили второй случай «кракена»

У пациента из Тывы выявили заражение штаммом коронавирусной инфекции омикрон XBB.1.5 («кракен»), сообщили в Роспотребнадзоре. Это второй зарегистрированный в России случай.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, заболевший переносит инфекцию в легкой форме, без тяжелых клинических последствий. Однако в ведомстве уточнили, что «кракен» обладает рядом характеристик, которые позволяют ему эффективнее справляться с иммунной защитой человека, при этом активное распространение субварианта маловероятно.

Первый в России случай заражения «кракеном» был зарегистрирован 12 января. Вводить ограничения в связи с обнаружением «кракена» Роспотребнадзор не планирует.

В декабре 2022 года в некоторых регионах России стали возвращать ограничительные меры из-за роста заболеваемости гриппом, а также коронавирусом. Правительство разрешило изменять вакцины от COVID-19 с учетом новых штаммов. К середине января преобладающим был штамм «омикрон».

Подробнее о ситуации с пандемией в России — в материале «Ъ» «COVID-19 вернулся с каникул».

Милена Костерева