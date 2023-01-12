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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор не будет вводить ограничения «кракена»

Роспотребнадзор не планирует вводить никаких ограничений в связи с обнаружением нового субварианта штамма COVID-19 «омикрон» XBB.1.5 («кракен»), сообщили в пресс-службе. Ранее сегодня, 12 января, ведомство зафиксировало первый в России случай заражения новым штаммом.

Первой заболевшей в России вариантом коронавируса «кракен» стала 32-летняя жительница Пензы. По информации Роспотребнадзора, заболевание протекало в легкой форме и 2 января женщина выздоровела. В ведомстве отметили, что заболевшая за пределы области и Пензы не выезжала.

Впервые случай заболевания вариантом XBB.1.5 был зафиксирован в октябре 2022 года в США. Также «кракен» активно распространяется на территории Великобритании и в других европейских странах. По оценке экспертов, это наиболее трансмиссивный и заразный вариант COVID-19 среди всех существующих. Тем не менее российские ученые и эпидемиологи полагают, что «кракен» не сможет переломить ход постпандемии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не впускайте "кракена"».

Милена Костерева

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