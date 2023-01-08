Россия отковиднулась

Заболеваемость коронавирусом в России в ходе новогодних праздников существенно снизилась: в течение прошедшей недели выявили на 40% меньше новых случаев инфекции, чем неделей ранее. По словам экспертов, причина и в длительных каникулах, когда люди реже обращаются за помощью к медикам, и в изменившейся природе вируса, который теперь все чаще протекает как легкая ОРВИ. При этом собеседники “Ъ”, с опаской указывая на резкий рост заболеваемости в Китае, призывают эпидемиологические службы РФ «не допустить рост заболеваемости коронавирусом на территории страны». Другие медики успокаивают: ситуация в Китае не угрожает россиянам, так как «у них происходит то, что было у нас в феврале прошлого года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

7 января в России выявили более 3,1 тыс. новых случаев COVID-19, доложил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Так, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось на 974 против 1052 днем ранее. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили 345 заразившихся против 313 днем ранее. Количество госпитализаций в стране за сутки составило 476 человек и снизилось в сравнении с предшествующим аналогичным периодом на 31,5%.

Заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 40% по сравнению с показателем прошлой недели. Это следует из подсчетов ТАСС, основанных на данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Так, со 2 по 8 января штаб сообщил о 23 435 случаях заражения, что стало минимумом с середины лета прошлого года. Неделей ранее в штабе зарегистрировали 39 255 заболевших.

Число госпитализаций также резко снизилось: на этой неделе в больницы доставили 4118 заболевших против 6225 на прошлой (спад на 33,9%). Закономерно сократилось и количество случаев выздоровления. За последние семь дней, по информации штаба, вылечились 32 474 человека, что на 34,6% меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

Смертность из-за COVID-19 в России снижается медленнее, чем заболеваемость. Со 2 по 8 января штаб зарегистрировал 318 летальных исходов против 379 за предшествующие семь дней (сокращение на 16,1%). При этом число умерших оказалось минимальным с начала августа прошлого года.

Согласно Национальной базе данных о мутациях коронавируса VGARus, в России все еще доминирует штамм коронавируса «омикрон». На протяжении последних недель доля его подвида BA.2 варьировалась от 1,9% до 23,9%, BA.5 — от 66,7% до 96,5%. Однако директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что на данный момент в РФ циркулируют «десятки различных штаммов коронавируса». Они, по словам господина Гинцбурга, сильно отличаются от исходного варианта «омикрона», так как возникли в результате генетического обмена различных вариантов вируса: «Поэтому называть их "омикроном" не совсем правильно, это генетически полноценный обмен, фактически "дети" двух штаммов».

В мире тем временем появился новый «мутант».

По оценке Всемирной организации здравоохранения, подвид омикрон-штамма XBB.1.5, или «кракен», выявленный в конце 2022 года в Нью-Йорке, является наиболее заразным подвариантом коронавируса, обнаруженным до сих пор во время пандемии.

При этом, согласно выводам ВОЗ, пока нет признаков того, что он вызывает особо тяжелые формы заболевания. На настоящий момент «кракен» подтвержден в 28 странах. В РФ, по информации Роспотребнадзора, он пока не зафиксирован.

Татьяна Когут, инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис», отмечает, что снижение заболеваемости отражает волнообразность процесса при любых острых респираторных вирусных инфекциях, это касается и новой коронавирусной инфекции, и гриппа: после подъема, который, как правило, продолжается 5–6 недель, наступает закономерный спад. Кроме того, по ее словам, в период праздников люди реже обращаются за медицинской помощью, многие уезжают за город и, если заболевание протекает легко, нет необходимости обращаться к врачу. «Ситуация отличается от той, которая была полтора-два года назад, сейчас клинические формы действительно напоминают сезонную ОРВИ, что типично для циркулирующих сейчас вариантов штамма "омикрон". Этот фактор тоже влияет на статистику»,— говорит госпожа Когут. Снижение количества выздоровевших, по ее мнению, также логично: меньше людей обращается к врачу, попадает в больницы, меньше выписывается, то есть статистически количество выздоровевших снижается относительно количества выздоровевших в прошлый период.

Нельзя не принимать во внимание также карантинные меры, которые были введены во многих регионах, добавляет невролог, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Вместе с тем резкое увеличение числа заболевших коронавирусом и уровень смертности в Китае, отмечает он, «не может не вызывать серьезное беспокойство».

Отметим, с начала декабря COVID-19 заболели четверть миллиарда жителей Китая, что составляет около 18% населения страны.

Об этом со ссылкой на закрытое заседание Национальной комиссии здравоохранения КНР сообщил Bloomberg. «На этом фоне непонятна логика увеличения числа рейсов из Китая, принимаемых в странах ЕС. Мы надеемся, что наши эпидемиологические службы с учетом изменения ситуации в мире предпримут необходимые действия, чтобы не допустить рост заболеваемости коронавирусом на территории страны»,— комментирует господин Власов.

Впрочем, Татьяна Когут полагает, что ситуация в Китае едва ли повлияет на распространение инфекции в РФ, так как сейчас «у них происходит то, что было у нас в феврале прошлого года»: «Появился штамм "омикрон", население России уже перенесло заболеваемость этими новыми вариантами коронавируса, а до Китая он дошел позже, так как там дольше сохранялись жесткие меры». По ее словам, население Китая сейчас тоже «проэпидемичивается высокозаразными штаммами», и поэтому бояться появления вариантов, которые будут давать более тяжелые формы заболевания, скорее всего, не нужно. «Эти опасения высказываются, потому что население Китая большое и вероятность появления мутаций в такой плотности выше, но эволюция вируса идет по пути ослабления патогенных свойств и пандемического потенциала. Да, это происходит за счет увеличения заразности, что тоже, в общем, обеспечивает появление коллективного иммунитета»,— заключает госпожа Когут.

Наталья Костарнова