COVID-19 вернулся с каникул

В России снова начался рост заболеваемости коронавирусом: за прошедшую неделю число новых случаев инфекции увеличилось на 40,5%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей — на 32,1%. В Роспотребнадзоре объяснили “Ъ” такие показатели возвращением россиян с новогодних каникул и назвали этот период «своеобразным мини-сентябрем» с эпидемиологической точки зрения. В надзорной службе добавили, что «через неделю-другую» заболеваемость должна стабилизироваться и далее пойти на спад, «если не вмешаются какие-то новые факторы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4289, количество летальных исходов увеличилось на 40, сообщили в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Это меньше, чем днем ранее, когда было выявлено 4789 случаев заражения и 43 смерти. Число госпитализаций тоже сократилось: за сутки в больницы попали 363 гражданина против 489 днем ранее (снижение на 25,8%). А выздоровевших, напротив, стало больше: 3466 в понедельник против 3208 в воскресенье.

При этом в оперштабе отметили, что в целом заболеваемость COVID-19 в стране за прошедшую неделю возросла на 40,5%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей увеличилось на 32,1%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 64 регионах. Заболеваемость выросла в 75 регионах, следует из данных штаба.

«Действительно, в первую неделю после новогодних каникул наблюдался некоторый рост заболеваемости ковидом,— сообщили “Ъ” в пресс-службе Роспотребнадзора.— Но на самом деле это обычная ситуация: люди после долгих праздников массово выходят на работу и учебу, начинают активно обмениваться вирусами. В итоге пошла волна заболеваний. Точно так же бывает, когда в сентябре все возвращаются из отпусков. Так что у нас сейчас своеобразный мини-сентябрь с эпидемиологической точки зрения». В надзорной службе добавили, что «через неделю-другую» заболеваемость должна стабилизироваться и далее пойти на спад, «если не вмешаются какие-то новые факторы».

Среди таких факторов потенциально может быть новый вариант «омикрона» XBB.1.5, получивший название «кракен». Он, как сообщается, впервые был замечен в октябре в США и привлек внимание исследователей способностью сверхбыстро передаваться от человека к человеку. Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове ранее заявляла, что организация обеспокоена стремительным распространением XBB.1.5, особенно в некоторых странах Европы и Северной Америки. Так, по данным властей Соединенных Штатов, за несколько недель число секвенированных случаев «кракена» увеличилось в стране с 4% до 40%. Оценочно доля этого варианта в общей структуре штаммов в США составляет около 30%.

В России первый и, согласно официальным данным Роспотребнадзора, пока единственный случай заражения «кракеном» обнаружен у жительницы Пензенской области.

Однако заболевшая, как отметили в Роспотребнадзоре, не покидала пределы региона в последние два месяца.

Впрочем, в ведомстве указали, что в настоящее время в стране остается доминирующей другая линия «омикрона» — ВА.5, хотя в целом этот штамм представлен «достаточно широкой линейкой разновидностей». Другие эксперты также не склонны объяснять наметившийся рост заболеваемости коронавирусом распространением «кракена». Медицинский директор онлайн-сервиса «СберЗдоровье», врач общей практики Владислав Мохамед Али отмечает, что, по имеющимся на сегодня данным, XBB.1.5 отличается повышенной заразностью по сравнению с остальными штаммами «омикрона», однако не так агрессивен и несет все меньше угрозы и серьезных последствий. «Вирус — это живой организм, который меняется и приспосабливается к условиям внешней среды. И в то время как наш организм учится с ним справляться, вирус делает то же самое, чтобы обойти защиту»,— объясняет господин Мохамед Али. По его мнению, говорить о массовом распространении именно этого варианта преждевременно, так как достоверных эпидемиологических данных для этого недостаточно.

Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков полагает, что «кракен» может стать доминирующим штаммом, так как более заразен, чем предшествующие версии, но также отмечает, что с уверенностью говорить об этом пока нельзя. «К примеру, он до сих пор не стал доминирующим в Америке»,— рассуждает господин Поздняков. И даже там, продолжает эксперт, где обнаружен стремительный рост «кракена», не отмечено нарастание случаев госпитализации и смертельных исходов. Таким образом, по степени «зловредности» (патогенности) этот вариант не отличается от «омикрона». «Вероятно, нас ждет всплеск заболеваемости, но вряд ли он перерастет в новую волну пандемии, потому что большое количество случаев ковида будет списано на обычную ОРВИ, так как они максимально схожи по проявлениям»,— считает Андрей Поздняков.

Ранее эпидемиолог, директор Института междисциплинарных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук сказал “Ъ”, что, вероятно, «мы не увидим ничего сверхъестественного в период распространения "кракена", кроме большого количества заболевших, но многие из них даже не будут знать, что переболели новым вариантом».

Наталья Костарнова