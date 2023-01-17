На «омикрон» пришлось 100% выявленных за неделю случаев COVID-19 в России

За прошлую неделю в России было выявлено чуть более 31 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщил Роспотребнадзор. Доля штамма «омикрон» среди всех исследованных за неделю случаев составила 100%. Также было зарегистрировано почти 893 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей.

В декабре 2022 года в некоторых регионах России стали возвращать ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом и гриппом. Правительство разрешило модифицировать вакцины от COVID-19 под новые штаммы. За последние сутки число госпитализаций с COVID-19 в стране увеличилось на 141%. В Роспотребнадзоре объяснили «Ъ» такие показатели возвращением россиян с новогодних каникул.

О ситуации с пандемией — в материале «Ъ» «COVID-19 вернулся с каникул».

Лаура Кеффер