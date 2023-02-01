Террористов остановили по пути

Силовики задержали трех россиян, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах Свердловской железной дороги (СвЖД). ФСБ сообщает, что теракты планировались по заданию «украинских неонацистов». Задержанные свою вину признали, заявив, что планировался поджог электрощитов на железнодорожных путях. Возбуждено уголовное дело о терроризме и содействии террористической деятельности

О задержании трех россиян, причастных к подготовке и совершению терактов на объектах СвЖД, утром 1 февраля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным ведомства, нападение на объекты железнодорожной инфраструктуры они планировали совершить по заданию «украинских неонацистов».

Момент задержания попал на видео, опубликованное ЦОС. На нем силовики на микроавтобусе блокируют автомобиль подозреваемых, который ехал по проселочной дороге, после чего всего за несколько секунд вытаскивают двоих мужчин из машины и скручивают. По сведениям «Ъ-Урал», задержание произошло, когда подозреваемые ехали совершать теракт.

Позже были проведены обыски в местах проживания мужчин, где сотрудники ФСБ обнаружили орудия совершения преступлений. Так, на видео попали пятилитровые бутылки с желтой, предположительно зажигательной, жидкостью и около десяти спичечных коробков. Кроме того, была изъята символика украинского националистического вооруженного формирования, а также средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения объектов.

На допросе задержанные признались в подготовке к теракту. Один из них заявил, что планировался поджог электрощитов на железнодорожных путях.

«Осознаю, что это было со стороны Украины»,— заявил подозреваемый. «Принес Российской Федерации ущерб железной дороге, совершив террористический акт»,— сказал второй задержанный.

В отношении мужчин следственным подразделением ФСБ были возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (терроризм) и ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Задержанным грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

В пресс-службе СвЖД «Ъ-Урал» комментировать информацию о подготовке теракта на железнодорожных путях не стали. «Информация такого рода находится в ведении ЦОС ФСБ. Учитывая, какое сейчас время, комментировать мы это не станем»,— отметили в СвЖД.

Это уже не первый случай подготовки теракта на железнодорожных объектах в Свердловской области. В сентябре прошлого года ФСБ задержала 29-летнего Владлена Меньшикова, которому инкриминируют ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия) и ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). По данным источника «Ъ-Урал», мужчина установил перемычку между двумя рельсовыми нитями в виде скрутки из алюминиевой проволоки на 80-м километре перегона Реж—Стриганово, по которому двигались составы с российской военной техникой. Попытку диверсии обнаружили сотрудники СвЖД.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина пытался совершить диверсию по указанию украинской стороны. Кроме того, он поддерживает насильственное свержение российской власти и устранение президента, в чем признался силовикам.

В России подобные случаи после начала специальной военной операции на Украине также происходят нередко. Так, 31 января 2023 года ФСБ сообщала о задержании трех восьмиклассников в Подмосковье, которые через Telegram вступили в контакт с неизвестными, предложившими школьникам за деньги совершить диверсию на перегоне Курского направления в Подмосковье. В начале января в Челябинской области задержали трех диверсантов, которые пытались вывести из строя тяговую подстанцию.

«Сейчас спецслужбы видят три основные категории, которые подвержены идеологической обработке и вербовке со стороны украинских спецслужб и ВСУ: школьники, студенты, а также лица, ведущие аморальный образ жизни, или бывшие заключенные. Мотив у всех один — деньги. Но деньги, которые казались им такими легкими, они никогда не получат. Для заказчиков они расходный материал. Кроме того, сейчас все сотрудники российских спецслужб работают в круглосуточном режиме, основное направление — поиск таких диверсантов и подрывников. И даже если один раз им удалось поджечь что-то, то это только лишь потому, что с ними ведется оперативная игра»,— заявил «Ъ-Урал» собеседник из российских спецслужб.

Илья Смирнов, Екатеринбург