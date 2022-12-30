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У подрывника на Урале нашли связи с Украиной

Диверсанту добавили статью

Житель Свердловской области Владлен Меньшиков, подозреваемый в попытке диверсии на железной дороге, стал фигурантом второго уголовного дела — на этот раз за сотрудничество с иностранным государством. По данным источника «Ъ-Урал», он сотрудничал с «Легионом Свобода России», а преступные действия совершал по указанию неизвестного лица с украинской стороны. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области от комментариев отказались.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ» в силовых структурах Свердловской области, 2 декабря в отношении 29-летнего Владлена Меньшикова возбудили новое уголовное дело по ст.275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Напомним, в сентябре мужчину задержали на границе России по подозрению в диверсии (ч.1 ст.281 УК РФ). Источник «Ъ-Урал» тогда сообщил, что Владлен Меньшиков установил перемычку между двумя рельсовыми нитями в виде скрутки из алюминиевой проволоки на 80-м км перегона «Реж — Стриганово», по которому двигались составы с российской военной техникой. Попытку диверсии обнаружили сотрудники Свердловской железной дороги (СвЖД), которые обратились к силовикам.

Свою причастность свердловчанин не только признал, но и заявил, что поддерживает насильственное свержение российской власти и устранение президента.

В рамках расследования следователи установили, что Владлен Меньшиков сотрудничал с «Легионом Свобода России» (считается воинским подразделением ВСУ), а диверсию совершил по указанию неизвестного лица с украинской стороны. Впоследствии было возбуждено новое уголовное дело. «Факт сотрудничества подтверждается тем, что они использовали его фотоотчет у себя в telegram-канале, в том числе “налепили” на него свой логотип»,— пояснил источник. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области от комментариев отказались.

Ранее Владлен Меньшиков активно критиковал политику президента России Владимира Путина, выступал против проведения специальной военной операции на Украине. Источник «Ъ-Урал» рассказывал, что мужчина разрисовал антивоенными рисунками стелу свердловского города Реж. Он оскорбил Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова, выразил поддержку вооруженным силам Украины и полку «Азов» (запрещен в РФ), а также сравнил символ «Z» со свастикой.

Илья Смирнов

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