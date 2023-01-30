ФСБ задержала трех восьмиклассников, повредивших ж/д пути в Подмосковье «по заданию из мессенджера Telegram»

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании трех подростков. По данным ФСБ, ученики восьмого класса подмосковного города Чехова через Telegram вступили в контакт с неизвестными, которые предложили им за деньги совершить диверсию на железнодорожных путях на перегоне Курского направления в Подмосковье.

«УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с сотрудниками ЛУ МВД России на ст. Москва-Курская пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей г. Чехова Московской области, осуществивших повреждение объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления»,— сообщили в ведомстве.

По версии ФСБ, восьмиклассники выполнили поручение, повредив железнодорожные пути (каким образом — в ведомстве не рассказали). Школьники сняли это на видео для получения денег. Какую сумму они получили — тоже не уточняется.

По статьям о диверсиях и терроризме предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы. Это в том числе касается лиц, достигших 14-летнего возраста.

Анастасия Ларина