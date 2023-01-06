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На железной дороге в Челябинской области пресекли диверсию

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали с поличным троих диверсантов на одной из железнодорожных станций в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Силовики уточнили, что диверсанты пытались вывести из строя тяговую подстанцию. «На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы»,- сообщил источник издания.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию). Суд поместил их под стражу на два месяца.

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