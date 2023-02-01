Москалькова предлагает не отправлять на фронт обменянных военных

Украина затягивает обмен военнопленными, утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, возвращенных пленных Киев либо лишает свободы, либо отправляет снова на фронт. Омбудсмен назвала несправедливой отправку в зону боевых действий людей, вернувшихся из плена. Она подчеркнула, что считает «жизненно необходимым для военнопленных обеих сторон» активизировать обмен.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Москалькова уверяет, что узнала о ситуации с украинскими военнопленными из обращений родственников военных ВСУ. Якобы их матери и жены пишут ей и просят оставить этих военных на территории России, «чтобы их вновь не гнали воевать».

«Мы узнаем, что по возвращении домой из плена, украинцев ставят перед выбором: либо длительное лишение свободы, либо снова рисковать жизнью ради киевских политиков. Такие двойные стандарты затягивают обменный процесс»,—написала омбудсмен в Telegram.

Российский омбудсмен в январе три раза встречалась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, а также беседовала с ним по видеосвязи. Они договорились о содействии в обмене ранеными гражданами. По словам Татьяны Москальковой, Киев готов к диалогу. Она также призывала Международный комитет Красного Креста (МККК) активнее посещать российских военнопленных на Украине. 20 января новый президент МККК Мирьяна Сполярич приезжала в Москву.

Подробности — в публикации «Ъ» «Пленных навестят, но пока не обменяют».

Лаура Кеффер