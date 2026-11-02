Песков раскрыл повестку встречи Путина и Си Цзиньпина

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Кремль говорил, что также обсуждалась трехсторонняя встреча президентов России и США с председателем КНР. Однако сегодня господин Песков уточнил, что никакой конкретики по трехсторонней встрече пока нет.