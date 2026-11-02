Песков раскрыл повестку встречи Путина и Си Цзиньпина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС. Господин Песков отметил, что Москва с нетерпением ждет этой встречи.
«Повестка дня схожа во многих случаях: это экспресс-анализ положения дел в наших двусторонних отношениях»,— рассказал представитель Кремля во время пресс-колла.
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Кремль говорил, что также обсуждалась трехсторонняя встреча президентов России и США с председателем КНР. Однако сегодня господин Песков уточнил, что никакой конкретики по трехсторонней встрече пока нет.