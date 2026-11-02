Песков прокомментировал взлом приложения МЧС
Песков: электронные ресурсы российских ведомств находятся под угрозой кибератак
Все электронные ресурсы российских ведомств, в том числе сайт президента, находятся под постоянной угрозой кибератак, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о взломе приложения МЧС.
«По мере развития технологий, в том числе искусственного интеллекта, угроза кибератак растет,— пояснил господин Песков на брифинге.— Это обязывает нас, все ведомства, принимать соответствующие меры к повышению эффективности защиты наших цифровых ресурсов».
Сегодня ночью пользователи приложения МЧС России получили пуш-уведомления о запущенных «ядерных боеголовках по всем регионам» страны. В ведомстве заявили о «массированной хакерской атаке». Аналогичные сообщения стали рассылать каналы региональных управлений МЧС в «Максе», в том числе по Санкт-Петербургу, Белгородской, Московской и Нижегородской областям.