Пленных навестят, но пока не обменяют

Новый президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич посетила Москву, где провела переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. В числе тем, которые поднимала российская сторона,— расширение возможностей для посещения военнослужащих РФ, удерживаемых на Украине. При этом на скорый масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом, информация о подготовке которого стала распространяться после российско-украинской встречи в Анкаре, ничто не указывало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал президента МККК Мирьяну Сполярич (в центре) заняться «проблемой с посещением и обеспечением прав захваченных россиян»

Фото: Пресс-служба МИД России Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал президента МККК Мирьяну Сполярич (в центре) заняться «проблемой с посещением и обеспечением прав захваченных россиян»

Фото: Пресс-служба МИД России

«Сполярич, заступившая на должность президента МККК 1 октября 2022 года, впервые посетит нашу страну в новом качестве. Рассчитываем на конструктивную дискуссию по вопросам взаимодействия с комитетом, в первую очередь в контексте гуманитарных аспектов украинского кризиса»,— анонсировали встречу в МИД РФ.

В самом начале переговоров с госпожой Сполярич Сергей Лавров решил высказать претензии в адрес Киева. «Хотел бы вновь привлечь ваше внимание к вопиющим нарушениям международного гуманитарного права со стороны украинского режима, причем эти нарушения документируются и с ними можно ознакомиться даже в соцсетях и других источниках информации»,— сказал он гостье. И тут же разъяснил, что именно имел в виду: «Состоящие на службе киевского режима батальоны не стесняются выкладывать в сеть видео с теми зверствами, к которым они прибегают в отношении россиян, включая печально известное видео с расстрелом безоружных пленных».

Судя по всему, Сергей Лавров имел в виду расстрел группы российских военнослужащих в селе Макеевка на территории ЛНР, которая сдавалась в плен украинским военным. Расследованием инцидента занялась мониторинговая миссия ООН, которая, как заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, признала кадры «с высокой степенью вероятности подлинными».

Между тем украинская Генпрокуратура утверждает, что законы и обычаи войны нарушили как раз российские военнослужащие. «По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в селе Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются интернациональным гуманитарным правом»,— заявили в ведомстве. Мирьяна Сполярич этот случай не комментировала — во всяком случае, во время публичной части встречи с Сергеем Лавровым.

Помимо этого глава российского МИДа выразил надежду на то, что МККК «интенсифицирует усилия по решению проблемы с посещением и обеспечением прав захваченных россиян, в отношении многих из которых украинский режим применяет пытки, другие бесчеловечные методы воздействия». Со своей стороны, он пообещал: власти РФ сделают все возможное, чтобы обеспечить такой доступ к захваченным украинским солдатам.

По итогам визита в МККК заявили: «Один из приоритетов президента Сполярич — обеспечить гуманное обращение с военнопленными и добиться их регулярных посещений делегатами МККК. Пора добиться значимых подвижек в этом вопросе».

Речь шла о всех сторонах конфликта.

Отметим, что ту же тему госпожа Сполярич обсудила 19 января с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. «Обратилась к МККК с просьбой активизировать работу по посещению российских военнослужащих, удерживаемых на Украине, особенно раненых,— написала госпожа Москалькова в своем Telegram-канале.— Также обсудили необходимость соблюдения норм международного гуманитарного права, в особенности в отношении военнопленных, а также расширения доступа к ним».

11–12 января Татьяна Москалькова имела возможность напрямую высказать претензии представителям Киева: она встречалась в Анкаре со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Сам факт таких переговоров можно назвать сенсацией: чиновники из Москвы и Киева не садились за стол переговоров с весны 2022 года.

После встречи в Анкаре в турецких СМИ (например, CNN Turk) появилась информация о подготовке масштабного обмена между Москвой и Киевом: украинский омбудсмен якобы передал российской стороне список из 800 человек, а российский украинской — список из 200 (сайт “Ъ” сообщал об этом 16 января). Также утверждалось, что турецкий омбудсмен Шереф Малкоч еще накануне переговоров уговаривал коллег из РФ и Украины наладить через Турцию обмен детьми-сиротами из зоны конфликта.

Проведение обмена примерно 1 тыс. пленных, вероятно, стало бы сигналом возможной новой разрядки. Но столь оптимистичный сценарий оказался далеким от реальности. Госпожа Москалькова выразила «удивление распространившимися в СМИ и соцсетях публикациями», отметив в своем Telegram-канале: «В переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре никогда не шла речь об обменах». По словам омбудсмена, «эти вопросы находятся в компетенции Министерства обороны России». «Более того, полагаю, что такой неравноценный обмен не может считаться справедливым»,— добавила она.

Дмитрий Лубинец, описывая итоги встречи, тоже не упомянул столь масштабный обмен. «На данный момент идея турецкой стороны выглядит так: они хотят стать посредниками, они хотят, чтобы использовали их каналы коммуникаций с Российской Федерацией»,— сказал он. Смысл инициативы, по словам чиновника, состоит в том, чтобы пленные сначала попадали из России в Турцию и только потом на Украину.

Кирилл Кривошеев