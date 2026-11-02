Песков усомнился в возобновлении транзита газа через Украину
Говорить о возобновлении транзита российского газа в Европу через Украину пока вряд ли возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal (WSJ) о том, что такой маршрут поставок рассматривают США.
«Пока вряд ли об этом можно говорить... Положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент. Но что будет в будущем, посмотрим»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
По данным WSJ, с предложением о возобновлении транзита выступили американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — они представили инициативу во время поездок в Москву и Киев в сентябре. Предполагается, что топливо будут продавать через посредническую компанию из США, а доходы России — зачислять на эскроу-счет в третьей стране, чтобы их нельзя было использовать на военные нужды. В Евросоюзе (ЕС) отнеслись к идее скептически, ссылаясь на план полного отказа от российского газа к концу 2027 года.
В январе 2026 года ЕС согласовал план по полному запрету на поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. В исключительных случаях члены ЕС смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября 2027-го.