Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №203/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

Песков усомнился в возобновлении транзита газа через Украину

Говорить о возобновлении транзита российского газа в Европу через Украину пока вряд ли возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal (WSJ) о том, что такой маршрут поставок рассматривают США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Купить фото
«Пока вряд ли об этом можно говорить... Положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент. Но что будет в будущем, посмотрим»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
По данным WSJ, с предложением о возобновлении транзита выступили американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — они представили инициативу во время поездок в Москву и Киев в сентябре. Предполагается, что топливо будут продавать через посредническую компанию из США, а доходы России — зачислять на эскроу-счет в третьей стране, чтобы их нельзя было использовать на военные нужды. В Евросоюзе (ЕС) отнеслись к идее скептически, ссылаясь на план полного отказа от российского газа к концу 2027 года.

В январе 2026 года ЕС согласовал план по полному запрету на поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. В исключительных случаях члены ЕС смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября 2027-го.

Евросоюз
США. Отношения с Украиной
Дмитрий Песков
США. Отношения с Россией