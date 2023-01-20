Москалькова попросила МККК активнее посещать российских военнопленных на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вчера, 19 января, встретилась с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич. Омбудсмен попросила организацию чаще посещать российских военнопленных на Украине.

Госпожа Москалькова сказала президенту МККК о необходимости усилить взаимодействие. Также они обсудили соблюдение норм международного гуманитарного права и договорились помогать гражданским лицам. «Обратилась к МККК с просьбой активизировать работу по посещению российских военнослужащих, удерживаемых на Украине, особенно раненых»,— написала Татьяна Москалькова в Telegram.

Омбудсмен в январе три раза встречалась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. По словам Татьяны Москальковой, Киев готов к прагматичному диалогу. При этом она призывала ООН и МККК потребовать от Украины соблюдать Женевскую конвенцию против пыток.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер