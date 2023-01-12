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Коммерсантъ FM
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Москалькова рассказала о готовности украинской стороны к прагматичному диалогу

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала важными гуманитарные переговоры с украинским омбудсменом Дмитрем Лубинцом. По ее словам, она видит готовность продолжать диалог с противоположной стороны.

Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец

Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец

Фото: Ece Toksabay, Reuters

Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец

Фото: Ece Toksabay, Reuters

«Украинская сторона подходит к обсуждению прагматично и готова к диалогу. У нас на сегодняшний день уже есть конкретные результаты и по поиску без вести пропавших и по взаимному возвращению детей в семьи. Я надеюсь, что этот диалог будет продолжен. Самое главное, чтобы он не был политизирован, а был основан на гуманитарных, правозащитных принципах»,— рассказала уполномоченная журналистам в Анкаре.

При этом, госпожа Москалькова отметила, что не обсуждала с украинским коллегой создание гуманитарного коридора, поскольку вопросы стратегического характера должны решаться на уровне оборонных ведомств двух стран.

«Мы не ставили такой вопрос. Потому, что вопросы глобального, стратегического характера вырабатываются и обсуждаются министерствами обороны РФ и Украины. Здесь очень важно не подменять государственные органы, а действовать слаженно»,— сказала она.

По словам российского омбудсмена, в ходе трехсторонних встреч в Анкаре с господином Лубинцом и омбудсменом Турции Шерефом Малкочем обсуждался ряд актуальных тем украинского трека. В частности стороны поговорили о полной репатриации раненых в соответствии с Женевской конвенцией. Госпожа Москалькова добавила, что «все взаимно заинтересованы в продолжении контактов».

Идею создания гуманитарного коридора для помощи пострадавшим от российско-украинского конфликта детям, женщинам и раненым накануне, 11 января, озвучил господин Малкоч. Это предложение поддержал президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган. Он также выразил готовность взять на лечение раненных во время других военных конфликтов: в Сирии, Азербайджане, Ливии.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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