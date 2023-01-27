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Коммерсантъ FM
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Москалькова обсудила с омбудсменом Украины обмен ранеными

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пообщалась по видеосвязи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. В переговорах также участвовал омбудсмен Турции Шереф Малкоч. Они договорились о содействии в обмене раненными гражданами.

Госпожа Москалькова напомнила, что их общение с коллегой из Украины уже «позволило решить ряд вопросов, связанных с воссоединением семей, установлением пропавших без вести с каждой стороны, помощи по обмену пленными и взаимному возвращению домой удерживаемых гражданских». «Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации»,— написала она в Telegram.

Российский омбудсмен в январе три раза встречалась с господином Лубинцом. По словам Татьяны Москальковой, Киев готов к прагматичному диалогу. Она также призывала Международный комитет Красного Креста (МККК) активнее посещать российских военнопленных на Украине. 20 января новый президент МККК Мирьяна Сполярич посетила Москву.

Подробности — в материале «Ъ» «Пленных навестят, но пока не обменяют».

Лаура Кеффер

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