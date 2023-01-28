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Коммерсантъ FM
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Глава МОК: возможный бойкот Украиной Олимпиады-2024 не соответствует миссии комитета

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался за возвращение российских спортсменов в мировой спорт. Он заявил, что возможный бойкот летних Олимпийских игр в Париже Украиной не соответствует миссии комитета. Господин Бах добавил, что возвращение российских и белорусских спортсменов все еще находится «на стадии обсуждения».

Томас Бах

Томас Бах

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Томас Бах

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Это не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии — исключать спортсменов из-за их паспорта,— заявил Бах в кулуарах чемпионата мира по санному спорту в Оберхофе (цитата по Spiegel).— Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже».

Миссия Международного олимпийского комитета состоит в том, чтобы «собрать вместе всех спортсменов со всего мира, это особый символ Олимпийских игр», сказал глава МОК.

«Возможный бойкот со стороны Украины, которым угрожал министр спорта Вадим Гутцайт в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ — "Ъ".), в данном случае не соответствует нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян»,— заявил Томас Бах.

Он считает, что необходимо сохранять солидарность с украинскими спортсменами, но отдельные атлеты не должны подвергаться дискриминации путем исключения, «даже если страны находятся в конфликтном состоянии».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разочарован заявлениями главы МОК о необходимости допускать до соревнований всех спортсменов, в том числе российских. Он пригласил господина Баха посетить Бахмут (Артемовск).

Подробнее о позиции Томаса Баха — в материале «Олимпийское продвижение» «Ъ».

Дарья Эрозбек

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