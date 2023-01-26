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Всем Ханчжоу

Россию ждут на Азиатских играх

Первым практическим последствием объявленного Международным олимпийским комитетом (МОК) смягчения позиции в отношении российского спорта, находившегося с момента начала специальной военной операции на Украине в практически полной международной изоляции, стало предложение, поступившее от Олимпийского совета Азии (OAC). Он выразил готовность допустить отечественных спортсменов на соревнования под своей эгидой, включая масштабные Азиатские игры, которые состоятся осенью в китайском Ханчжоу.

Закрытие XVI Азиатских игр в Гуанчжоу, Китай, 2010 год

Закрытие XVI Азиатских игр в Гуанчжоу, Китай, 2010 год

Фото: Gurinder Osan / AP

Закрытие XVI Азиатских игр в Гуанчжоу, Китай, 2010 год

Фото: Gurinder Osan / AP

Олимпийский совет Азии опубликовал заявление, посвященное наиболее актуальной проблеме мирового спортивного движения. В нем, подчеркнув приверженность «объединяющей» природе спорта и принципу, согласно которому «все спортсмены вне зависимости от национальности и паспорта должны иметь возможность участвовать в соревнованиях», структура выразила готовность допустить представителей России и Белоруссии к турнирам под ее эгидой. Это заявление последовало менее чем через сутки после резонансной публикации Международного олимпийского комитета. В ней МОК, который сразу после начала специальной военной операции России на Украине, по сути, инициировал введение режима полной международной изоляции в отношении российской спортивной отрасли, впервые высказался в пользу его резкого смягчения. Новые рекомендации настаивают на обеспечении допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов, воздерживающихся от «активной поддержки» спецоперации. OAC в своем документе подчеркнул, что пока ждет, когда МОК вместе с международными федерациями окончательно определится с «путями возвращения» атлетов из России и Белоруссии при соблюдении «жестких условий».

Олимпийский совет Азии — структура, объединяющая 45 Национальных олимпийских комитетов из стран, входящих в регион. Ее возглавляет индиец Рандхир Сингх, а вице-президентские посты принадлежат функционерам из Китая, Таиланда, Гонконга, Пакистана, Японии, Казахстана, Катара и Узбекистана. Под эгидой OAC проходит ряд крупных состязаний. Крупнейшими являются Азиатские игры.

Очередные, которые примет китайский Ханчжоу, должны были состояться в 2022 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на сентябрь—октябрь 2023-го. В их программе значатся 37 видов спорта, в том числе все 28 из программы ближайшей летней Олимпиады. Она состоится в Париже в 2024 году, и продление режима изоляции для России может означать невозможность во многих видах пройти олимпийскую квалификацию. В своем заявлении OAC уточнил, что список соревнований, на которых ждут российских и белорусских спортсменов, включает и Игры в Ханчжоу.

Азиатская тема в контексте поиска оптимальных вариантов для развития российского спорта в нынешних условиях не нова. Еще в конце прошлого года ее поднял Российский футбольный союз (РФС). Он поставил на обсуждение исполкома вопрос о целесообразности выхода из не собирающегося, кажется, в ближайшее время отменять отстранение от турниров клубов и сборных России Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) ради перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Однако в итоге, судя по всему, в РФС от идеи отказались. Во всяком случае, вместо санкционирования такого перехода он создал рабочую группу, уже начавшую взаимодействовать с UEFA с целью выработки «дорожной карты» возвращения российских футболистов в его соревнования. Для Олимпийского комитета России (ОКР) принятие приглашения OAC тоже, надо полагать, будет увязано с процедурой выхода из другой региональной структуры — Ассоциации европейских олимпийских комитетов (EOC).

В любом случае сейчас трудно сказать, как воспримет российская сторона азиатскую инициативу. Рассказывая Championat.com о предложении OAC, председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев назвал его «интересным», но в то же время отметил, что, на его взгляд, российским спортивным федерациям «нужно подойти к вопросу внимательно, изучить суть предложения и понять, какие возможности нам дают — дают ли право отбираться на чемпионат мира, Олимпийские игры». При этом «очень важно мнение» и «самих федераций, и спортсменов, и Минспорта, и Олимпийского комитета».

МОК впервые выразил готовность отменить российскую изоляцию

Между тем реакция как ОКР, так и Министерства спорта РФ на публикацию МОК, которая привела к появлению заявления OAC, выглядела крайне сдержанной. И президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, и министр спорта Олег Матыцин дали понять, что считают выставленные России условия неприемлемыми. Господин Поздняков сообщил о несогласии с «любыми ограничениями», «которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов», а господин Матыцин — о недопустимости «определять для спортсменов особые условия участия, не соответствующие Олимпийской хартии, принципам равноправия и справедливости».

Зато совершенно несложно было предсказать реакцию на свежие инициативы украинской стороны. Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявление, в котором проинформировал о том, что «в настоящее время идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям», и о том, что «если нас не услышат», он «не исключает возможности бойкота Олимпийских игр».

Алексей Доспехов

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