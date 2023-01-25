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Коммерсантъ FM
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Олимпийское продвижение

МОК впервые выразил готовность отменить российскую изоляцию

Международный олимпийский комитет (МОК) впервые с момента начала специальной военной операции на Украине и инициированной структурой почти полной изоляции российского спорта официально выразил готовность ее завершить. МОК обнародовал заявление, согласно которому собирается разрешить допуск на международные соревнования российских спортсменов. Правда, он будет возможен только в нейтральном статусе и в том случае, если атлет на замечен в «активной поддержке» СВО.

Впервые после начала специальной военной операции МОК (на фото — президент организации Томас Бах) допустил возможность участия атлетов из России и Белоруссии в международных турнирах

Впервые после начала специальной военной операции МОК (на фото — президент организации Томас Бах) допустил возможность участия атлетов из России и Белоруссии в международных турнирах

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Впервые после начала специальной военной операции МОК (на фото — президент организации Томас Бах) допустил возможность участия атлетов из России и Белоруссии в международных турнирах

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Международный олимпийский комитет опубликовал заявление, суммирующее итоги состоявшегося в декабре Олимпийского саммита. Он был посвящен наиболее острой проблеме мирового спорта в последние месяцы. Это проблема, вызванная специальной военной операцией (СВО) России на Украине и ее последствиями для российской спортивной отрасли. Именно рекомендации МОК, появившиеся вскоре после начала спецоперации, инициировали почти полную ее изоляцию. Практически все крупные спортивные структуры, последовав рекомендациям структуры головной, запретили с марта прошлого года участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Исключения вроде тенниса, бокса, шахмат единичны.

До сих пор усилия российской стороны, пытавшейся преодолеть изоляцию, не приносили никаких результатов.

Между тем содержание заявления похоже на прорыв в этом смысле. Оно, правда, открывается пунктами, которые формально подтверждают поддержку санкционной политики. Более того, в документе говорится о том, что «участники консультаций» «единодушно» призвали к их «ужесточению», имея в виду, например, запрет проводить в России и Белоруссии международные турниры или демонстрировать на соревнованиях флаги и символику этих стран.

Однако уже в следующей части говорится, по сути, о существенном смягчении санкций. Причем, как уточняет МОК, новые рекомендации приняты «подавляющим большинством» голосов тех же «участников консультаций». А в качестве юридической базы для них приводятся письма посланников ООН в области охраны культурных прав и противодействия современным формам расизма, а также резолюция Генеральной ассамблеи ООН. В письмах выражается «серьезная озабоченность» по поводу отстранения спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии «исключительно из-за их национальности». А в резолюции сделан упор на то, что международные спортивные состязания должны быть «организованы в духе мира», а еще на необходимость «уважения» к их «объединяющей и примиряющей природе».

Исходя из этого и придерживаясь «во времена конфронтации и войны» той самой «объединяющей» линии, на которой сделала акцент ООН, МОК сообщил о том, что «ни один атлет не может быть отстранен от соревнований только из-за его паспорта».

Таким образом, главная спортивная организация предлагает изучить возможность «допуска атлетов» из России и Белоруссии к выступлению на международных турнирах. Правда, при соблюдении ряда «жестких условий».

Одно из них для российских спортсменов, однако, вполне привычное. Это необходимость соревноваться в нейтральном статусе, который у них был на всех топовых турнирах, включая Олимпийские игры, последние два года из-за допинговых санкций. Чуть сложнее с другим условием. МОК предлагает допускать на соревнования лишь спортсменов, «полностью» соблюдающих как Всемирный антидопинговый кодекс, так и Олимпийскую хартию. Причем в случае с базовым документом олимпийского движения речь идет о вполне конкретных вещах. Спортсмен не может «противодействовать мирной миссии МОК», «активно поддерживая» спецоперацию на Украине.

Что подразумевается под «активной поддержкой», в заявлении не расшифровывается. Но по крайней мере существуют прошлогодние прецеденты. Это, скажем, различные по срокам дисквалификации, которые получили от международных федераций шахматист Сергей Карякин, пловец Евгений Рылов и гимнаст Иван Куляк — за открытое письмо в поддержку спецоперации, участие в митинге-концерте в честь очередной годовщины присоединения Крыма к России и демонстрацию буквы Z на форме. Проверка соответствия спортсменов критериям поручена международным федерациям.

Insidethegames, комментируя свежие рекомендации, напоминает, что еще в конце прошлого года возникли признаки «потепления» в подходе к решению «российского вопроса» внутри мирового спортивного сообщества.

Давали понять, что склоняются к корректировке позиции, несколько высокопоставленных функционеров, включая главу МОК Томаса Баха, а также некоторые политики. В частности, о том, что спорт «не может быть политизирован», говорил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Его страна примет ближайшую Олимпиаду: она состоится летом 2024 года в Париже. А заявление МОК, несомненно, дает надежду российской стороне на то, что отечественная команда, пусть в урезанном составе, до нее доберется. Тем более в конце документа приводится ссылка как раз на историю, имеющую непосредственное отношение к Олимпийским играм и в каком-то смысле даже еще более сложную, чем нынешняя. В 1992 году Югославия находилась под санкциями ООН. При этом та призывала все государства не допускать к соревнованиям на их территории ее представителей. Однако МОК разрешил югославам участвовать в Олимпиаде в Барселоне как «независимым атлетам».

Год международной изоляции принес России серию ярких побед и прорывов

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, однако, дал заявлению МОК чрезвычайно сдержанную оценку. Он охарактеризовал его и «как попытку сделать шаг в сторону спортсменов», и «одновременно, к сожалению» как и «два шага в противоположном направлении». «По сути, сегодняшнее заявление — попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан. Однако вместе с тем мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену»,— разъяснил свою точку зрения господин Поздняков.

Он добавил, что будет проведена «соответствующая юридическая оценка тезисам» МОК: «Отталкиваясь от правовой экспертизы, будем выстраивать дальнейшее взаимодействие с международными спортивными организациями и федерациями. Приоритет для нас прежний — обеспечение прав и интересов наших спортсменов. На равных, без дискриминации».

Алексей Доспехов

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