В ЕС отрицают эскалацию конфликта на Украине из-за поставок танков

В Евросоюзе не считают, что поставки боевых танков на Украину могут стать причиной для усиления конфликта. Представитель ЕС Петер Стано, выступая перед журналистами в Брюсселе, заявил, что поставки этого вида вооружения являются ответом на «эскалацию со стороны России».

На брифинге представителя ЕС спросили, считают ли в ЕК, что поставки танков могут повысить риск применения ядерного оружия. Киев получает средства для защиты, и ему они будут предоставляться столь долго, как необходимо, ответил на это Петер Стано.

«Это — не эскалация, это ответ на агрессию и эскалацию со стороны России»,— прокомментировал он поставки танков (цитата по ТАСС).

Союзники Украины обсуждали вопрос поставок германских танков Leopard 2 на встрече на авиабазе Рамштайн 20 января. 25 января ФРГ разрешила реэкспорт и поставки танков Leopard 2 вооруженным силам Украины. Сейчас на Западе обсуждают возможность поставки Украине истребителей F-16, на которые необходимо получить разрешение Вашингтона.

Сегодня, 30 января, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рассчитывает начать применять западные танки на поле боя с весны. В Вашингтоне ранее говорили, что поставки танков к весне вряд ли возможны.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова