Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Минобороны Украины надеется, что армия начнет применять западные танки весной

Украина намерена сформировать минимум два танковых батальона из обещанных Западом поставок, сообщил глава Минобороны Алексей Резников. Он надеется, что Киев сможет начать применять танки западного производства с весны.

«Я надеюсь, что мы начнем использовать их, вероятно, весной»,— сказал господин Резников CBC. Он также выразил уверенность, что страны Запада в будущем продолжат поставки танков: «Это — не конец истории, а только ее начало».

Министр также рассказал, что вопрос поставок западных самолетов продолжит рассматриваться в ближайшие недели. Он надеется, что это приведет «к конкретным обещаниям».

Великобритания, США и Германия в январе впервые анонсировали поставки танков своего производства Украине. Кроме того, Берлин разрешил другим странам, на вооружении которых стоит Leopard поставлять вооружение Киеву. По информации СМИ, в странах Запада идет обсуждение поставок истребителей Украине. Как утверждает Politico, американские чиновники добиваются от Пентагона передачи Украине F-16. Германия исключает возможность поставок истребителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Олаф Шольц дал объяснения».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...