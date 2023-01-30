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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 341-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 30 января

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин до ввода войск РФ на Украину пригрозил ему ракетой. Замглавы МИД обвинил НАТО в распространении русофобии у границ России. Глава Минобороны Украины надеется, что армия начнет применять западные танки весной. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:12. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что Европа должна быть открыта для россиян — Corriere della Sera.

9:04. Премьер Украины заявил, что у Киева есть «амбициозный план» по вступлению в ЕС в течение двух лет, однако в Евросоюзе мало кто считает его реалистичным.

8:58. Действиями, направленными на решение «русского вопроса», США балансируют на грани прямого столкновения с РФ, заявил «РИА Новости» Рябков.

8:50. Переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции идут непросто, судя по всему, Киев в этом вопросе просто тянет время, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

8:50. НАТО утверждает, что союзникам нужен «ядерный зонтик» США из-за действий РФ, Китая и КНДР.

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