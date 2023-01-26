Lockheed Martin заявила о готовности нарастить выпуск F-16 в случае передачи их Украине

Главный операционный директор военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон заявил в беседе с Financial Times, что компания готова нарастить производство истребителей F-16 для передачи тем странам, которые начнут поставки этой модели Украине.

Господин Сент-Джон заявил, что было много разговоров о передаче F-16 третьей стороне, в результате чего страны будут реэкспортировать свои американские самолеты на Украину. Компания собирается наращивать производство F-16 в Гринвилле в Южной Каролине. При этом Lockheed напрямую не участвует в переговорах относительно потенциальной поставки военных самолетов Киеву.

Американская администрация должна одобрить передачу или продажу этих истребителей. Такое же разрешение должны были получить страны, располагающие танками Leopard, от Берлина. Вчера, 25 января, Германия анонсировала поставку ВСУ 14 боевых машин и разрешила их реэкспорт другим странам. Во время переговоров на авиабазе Рамштайн 20 января 12 стран согласовали поставку ВСУ около 100 танков Leopard 2.

Ранее Вашингтон отказал Киеву в предоставлении таких истребителей как F-16, опасаясь, что их используют для нанесения ударов по России. В ЕС предлагали отправлять самолеты американского производство в бывшие страны Варшавского договора, которые взамен передавали бы свои самолеты советского производства Киеву. Так, после начала военной операции Польша предложила отправить свои истребители МиГ-29 советского производства Киеву, а свой арсенал Варшава хотела пополнить американскими F-16.

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Мария Федотова