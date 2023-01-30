Шесть домов пострадали при обстреле белгородского села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале уточненную информацию о сегодняшнем обстреле села Безлюдовка в приграничном с Украиной Шебекинском городском округе, в результате которого пострадали два человека. Осколками снарядов там повреждены шесть частных домовладений.

Двое раненых мужчин доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, заверил губернатор. Глава округа Владимир Жданов вместе с оперативными службами продолжает подомовой обход территории.

Власти приграничных регионов регулярно сообщают о результатах обстрелов со стороны Украины. Вчера, 29 января, под обстрел попало село Долгое Белгородской области, никто не пострадал. Кроме того, из-за обстрела остались без электричества поселок Краснооктябрьский и село Волфино Курской области. При повторном обстреле села Волфино был ранен электрик, который восстанавливал там электроснабжение.

В Белгородской области с апреля повышен режим террористической опасности из-за обстрелов. На прошлой неделе губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в результате них в регионе погибли 25 человек, 96 жителей получили ранения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж