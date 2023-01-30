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Коммерсантъ FM
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Двое мужчин ранены при обстреле белгородского села Безлюдовка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле села Безлюдовка Шебекинского городского округа были ранены два мужчины. У одного из них контузия, у другого — осколочное ранение.

«В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место»,— написал губернатор в Telegram.

Вчера, 29 января, под обстрел попало село Долгое Белгородской области, никто не пострадал. Кроме того, из-за обстрела остались без электричества поселок Краснооктябрьский и село Волфино Курской области. При повторном обстреле села Волфино был ранен электрик, который восстанавливал там электроснабжение.

Подробнее о том, что происходит на 341-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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