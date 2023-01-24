Гладков сообщил Путину о 25 погибших из-за обстрелов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрелов с украинской стороны в регионе погибло 25 человек, 96 жителей получили ранения. Об этом он сообщил президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Ново-Огарёво.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Владимира Путина с Вячеславом Гладковым

Фото: пресс-служба президента РФ Встреча Владимира Путина с Вячеславом Гладковым

Фото: пресс-служба президента РФ

«Украина, противник, обстреливает мирные населенные пункты. У нас 25 человек погибли и 96 человек ранено»,— сказал губернатор Белгородской области.

По словам Вячеслава Гладкова, власти региона оказывают семьям погибших и раненых мирных жителей материальную помощь в таком же размере, как и военнослужащим, которые участвуют в российской военной операции на Украине.

«Мы приняли решение с начала специальной военной операции, что в случае ранения средней и тяжелой тяжести 500 тыс. (руб.— "Ъ") выплачиваем, если происходит самое тяжелое, когда гибнет — то мы выплачиваем 3 млн руб. И мы эти же решения распространили на мирных жителей»,— сообщил он.

В Белгородской области действует режим желтого уровня террористической опасности, а также введен режим среднего уровня реагирования. Вячеслав Гладков регулярно сообщает о работе в регионе систем противовоздушной обороны. Накануне, 23 января, он рассказал, что обломки сбитой над селом Казинка ракеты упали в поле. Пострадавших не было.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».