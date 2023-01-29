Поселок и село в Курской области остались без электричества после обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что днем 29 января под минометный обстрел вооруженных сил Украины попал поселок Краснооктябрьский. Никто не пострадал, но из-за повреждения линии энергоснабжения этот поселок и соседнее село Волфино остались без электричества.

Как написал глава региона в своем Telegram-канале, всего было зафиксировано «12 прилетов». «Аварийные бригады на месте, в ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено»,— говорится в сообщении губернатора.

Шесть дней назад, 23 января, господин Старовойт сообщал об обстреле села Волфино. Тогда в результате повреждения линий электропередачи без света остались: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский. Приграничные с Украиной регионы попадают под обстрелы регулярно начиная с 25 февраля 2022 года.

О том, что происходит на 340-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».