Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Долгое

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Долгое Валуйского городского округа, которое находится в 24 км от украинской границы. Никто из местных жителей не пострадал. Повреждения получил один частный дом.

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стекла в одном частном домовладении. Оперативные службы находятся на месте»,— написал господин Гладков в Telegram.

Ранее сегодня, 29 января, из-за обстрела остались без электричества поселок Краснооктябрьский и село Волфино. Пострадавших не было.

Подробнее о том, что происходит на 340-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина