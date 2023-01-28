Украина хочет получить от стран Запада 24 истребителя

Власти Украины рассчитывают получить от своих международных союзников 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи. Об этом газете El Pais сообщил представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат. По его словам, Киев хотел бы получить самолеты F-16. До сих пор страны НАТО не выделяли Украине истребители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография F-16 Фото: Reuters Rafale Фото: Philippe Lopez / AP Gripen Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters Следующая фотография 1 / 3 F-16 Фото: Reuters Rafale Фото: Philippe Lopez / AP Gripen Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters

Палата представителей США еще в июне 2022 года утвердила выделение средств на обучение украинских военных пилотированию F-16. По словам господина Игната, военные пока ждут начала тренировок. Период обучения занимает не менее шести месяцев, уточняет издание. Помимо F-16 украинские власти рассматривают французские самолеты Rafale и шведские Gripen, добавил представитель ВСУ.

Издание Politico сообщало, что Запад обсуждает поставки Украине реактивных истребителей. О готовности их предоставить говорили в Нидерландах и Словакии. В Минобороны Великобритании опасаются, что передача истребителей приведет к большей эскалации конфликта, но, по данным The Telegraph, все же готовы их передать при выводе российских войск из Украины. Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставку Киеву истребителей.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер