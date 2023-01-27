Каков поп, таков и приход

Бабушкинский районный суд Москвы вынес в пятницу, 27 января, обвинительный приговор экс-схиигумену Сергию (Николаю Романову) и его бывшему пресс-секретарю Всеволоду Могучеву по делу о возбуждении ненависти в составе организованной преступной группы (п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ). Опальному экс-священнику с учетом прежнего приговора за самоуправство назначили семь лет колонии, а его подельнику — пять. Защита с выводами следствия и суда не согласна и намерена обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший схиигумен Екатеринбургской епархии РПЦ Сергий (справа) и его бывший пресс-секретарь Всеволод Могучев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший схиигумен Екатеринбургской епархии РПЦ Сергий (справа) и его бывший пресс-секретарь Всеволод Могучев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Приговор экс-схиигумену Сергию и Всеволоду Могучеву по делу о возбуждении ненависти судья зачитывал около 20 минут. Суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора, приговорив Николая Романова к семи годам колонии общего режима. Часть назначенного срока была суммирована с приговором Измайловского райсуда Москвы, который в ноябре 2021 года назначил экс-схиигумену три года и шесть месяцев колонии за самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к суициду. Всеволод Могучев был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Адвокат подсудимых Павел Бабиков рассказал «Ъ», что им зачтется срок нахождения в СИЗО: опального священника арестовали 29 декабря 2020 года, а Всеволода Могучева — в сентябре 2021 года. «В какую колонию их этапируют, будет решать ФСИН. Однако мы планируем подавать апелляцию и добиться оправдательного решения. Поэтому на протяжении всего процесса обжалования приговора они будут оставаться в СИЗО»,— отметил защитник.

Господин Бабиков добавил, что судом была оглашена только результативная часть приговора, поскольку дело рассматривалось в закрытом формате. С мотивировочной частью защита сможет ознакомиться только после получения письменного постановления.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2021 года. Расследованием занимались сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. Обвинение утверждает, что в декабре 2019 года Николай Романов создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошел Всеволод Могучев.

Преступная деятельность группы, как полагает следствие, носила «стабильный и масштабный характер» и заключалась в возбуждении в гражданах неприязни «к иудеям, католикам и мусульманам».

ОПГ, по версии следствия, снимала видеоролики с проповедями экс-схиигумена и выкладывала их в интернет до 2020 года. Всего в деле фигурирует шесть эпизодов.

Павел Бабиков ранее отмечал, что в ходе рассмотрения дела в суде единственным доказательством виновности подсудимых были результаты лингвистической экспертизы видеороликов, инициированной следствием. Однако, по мнению защитника осужденных, при рассмотрении религиозных проповедей, чем являлись видео экс-схиигумена, также требовалась экспертиза культуролога и религиоведа.

«Иными словами, религиозную проповедь переформатировали в светскую речь. И светский же специалист трактовал ее как ненависть к евреям. Хотя там слово "жид", понятно, что не равняется слову "еврей"»,— отмечал адвокат. Он также не согласен с тем, что высказывание Николая Романова против папы римского квалифицировали как выступление против всех католиков.

Следствие, по мнению Павла Бабикова, изначально хотело инкриминировать экс-схиигумену Сергию уголовную статью об экстремизме, однако для этого требовалось, чтобы его дважды привлекли к ответственности по административной статье. Однако Николай Романов после того, как летом 2020 года его оштрафовали на 18 тыс. руб. за экстремизм по ст. 20.3.1 КоАП, отказался от публичных заявлений.

«То есть повторного нарушения закона не было, а только после этого могут возбудить уголовное дело об экстремизме. Поэтому ему вменяют в вину организацию преступной группы, а это уже основание для ч. 2 ст. 282 УК РФ. Привлекли сюда Всеволода Могучева, и получилась организованная группа из двух человек»,— пояснял «Ъ» Павел Бабиков.

Илья Смирнов, Екатеринбург