Митрополит выступил как кинокритик

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО) конфликтуют светская и духовная власти. Поводом стали съемки в регионе фильма под рабочим названием «Суккуб», который рассказывает о взаимодействии молодых людей с древним демоном в ходе тренинга-ретрита по укреплению взаимоотношений. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел обвинил правительство ХМАО в развращении молодежи и неэффективном использовании бюджетных средств. В администрации округа заявили, что съемки из бюджета не финансируются, а окружная телекомпания предоставляет для них оборудование в аренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел

Фото: Ханты-Мансийская Митрополия Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел

Фото: Ханты-Мансийская Митрополия

Конфликт между митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом и чиновниками правительства ХМАО начался после того, как власти оказали поддержку съемкам на территории округа фильма режиссера Серика Бейсеу под рабочим названием «Суккуб». Серик Бейсеу — монтажер, сценарист и режиссер родом из Казахстана, снял фильмы «Таблетка от слез» и «Русские гонки» (оба — 2014), участвовал в монтаже картин «Конек-Горбунок» (2021), «Чук и Гек. Большое приключение» (2022) и других.

К съемочному процессу кинокомпании «Логистик Стар Продакшн» и «Айсмедиа» (подразделение кинопроизводственной компании KD Studios) приступили в Югре в октябре 2022 года.

Картина рассказывает о том, как несколько молодых пар отправляются на частный остров для участия в тренинге-ретрите для укрепления взаимоотношений.

«В ходе ретрита герои сталкиваются с древним демоном-суккубом, который питается жизненной энергией людей, принимая чужой облик и провоцируя жертв проявлять самые худшие качества и совершать ужасные поступки,— рассказали в "Айсмедиа".— Борьба со злом станет для молодых героев не только схваткой за выживание, но и испытанием на прочность их моральных ценностей и убеждений».

Создатели фильма уточнили, что картина основана на «отечественной и мировой культурологической и нравственной традиции», истоки которой берут начало в христианской религии.

«Ключевое положение этой традиции содержится в первую очередь в Новом Завете: "И свет во тьме светит, и тьма не победила его" (Евангелие от Иоанна, 1:5)»,— пояснили в «Айсмедиа».

Суккуб, согласно средневековой мифологии европейских народов, демон похоти и разврата, который посещает ночью молодых мужчин и вызывает у них сладострастные сны. Согласно воззрению христианских демонологов, суккуб — дьявол в женском обличье. Впрочем, по информации “Ъ”, в прокат картина выйдет под названием «Отражение».

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, выступая на координационном совете по духовно-нравственному воспитанию обучающихся Сургутского района, обвинил директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елену Шумакову, которая, по его словам, выступает куратором проекта, в развращении молодежи. «Большое количество студентов Сургутского госуниверситета принимают участие в проекте,— уточнил митрополит Павел.— Госпожа Шумакова не стесняясь говорит, что они получат хороший опыт. Только вот опыт от демона — он и есть демонский, сатанинский. Вот на чем мы сегодня воспитываем нашу молодежь». Он упрекнул правительство губернатора ХМАО Натальи Комаровой в неэффективном использовании бюджетных средств: «В нынешнее сложное время, можно сказать, военное, на все эти фильмы-демоны деньги есть, а на учебники и рабочие тетради по основам православной культуры и социокультурных истоков нет. Как говорится, все для фронта, все для победы. Я думаю, что в нашем округе молодежь находится в опасности и нужно бить тревогу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Елена Шумакова в разговоре с “Ъ” опровергла информацию, что фильм снимается на средства регионального бюджета. «Это частный проект, реализуемый на территории Югры и Подмосковья. Я не являюсь его куратором,— заверила чиновник.— Окружная телерадиокомпания "Югра" сотрудничает с командой проекта, предоставляя на платной основе в аренду оборудование для съемок. На этом все». По ее словам, компания «Айсмедиа» в ближайшие годы планирует снять в Югре пять полнометражных фильмов. «Совокупный объем частных инвестиций в съемки картин составит более 900 млн руб.»,— уточнила Елена Шумакова.

Губернатор Наталья Комарова не посетила литургию, которую митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский служил в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска в ночь на 7 января. Впрочем, Елена Шумакова не связывает это со скандалом вокруг съемок. «Надуманная история анонимных Telegram-каналов. Губернатор накануне Рождества посещала храм в Покачах, о чем писала в своих соцсетях»,— сказала госпожа Шумакова. Отметим, 9 декабря по предложению госпожи Комаровой митрополит Павел получил звание «Почетный гражданин Югры».

Катерина Якушева, Екатеринбург