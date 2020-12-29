Басманный суд арестовал экс-схимонаха Сергия на два месяца

Басманный райсуд Москвы арестовал на два месяца бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Его обвиняют в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). «Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого избрана до 28 февраля 2021 года», — сообщила пресс-служба суда. Свою вину Николай Романов не признает.

Николай Романов был задержан ночью 29 декабря после штурма Среднеуральского женского монастыря. Дело расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дела СКР России.

Поводом для задержания бывшего схимонаха стала проповедь, запись которой была размещена на YouTube-канале Всеволода Могучева 5 декабря под заголовком «За веру Христа мы на смерть стоим». Ее силовики проверяли по заявлению уполномоченного по правам ребенка по Свердловской области Игоря Морокова. Он просил оценить проповедь с точки зрения нарушения закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (436-ФЗ).

Во время проповеди Сергий приводил в пример историю духовной дочери святого Серафима Саровского Елены Дивеевской. Ее Серафим Саровский благословил на смерть вместо ее брата Михаила Мантурова. Во время проповеди Николай Романов также спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее. «Благословляю тебя умереть за Россию. Умрешь?» — спрашивал, например, судя по записям проповеди, Сергий. «Конечно»,— отвечала одна из последовательниц. «Поднимите руки, кто хочет пойти на крест для России»,— вопрошал схимонах, и присутствующие поднимали руки.

Следствие расценило это как призыв к самоубийству. «В дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в сети Интернет видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства»,— сообщили в пресс-службе СКР.

«Речь не шла о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, о патриотизме», — рассказал “Ъ-Урал” Дмитрий Савченко, представляющий интересы монастыря.

Дело по ч. 3 ст. 148 УК РФ (нарушение права на вероисповедание) и ст. 330 УК РФ («Самоуправство») было возбуждено региональным управлением СКР. Поводом послужило то, что представителей епархии не допустили на территорию монастыря для инвентаризации имущества.