Нефть перевалилась рекордно

Экспорт российской нефти в Индию может побить очередной рекорд. Это связано с повышенным спросом со стороны индийских переработчиков сырья, пишет Bloomberg. Собеседники агентства утверждают, что готовы нарастить закупку нефти из России, если их будет устраивать цена. По данным аналитиков компании Argus, сейчас российская Urals продается почти в два раза дешевле эталонного сорта Brent. В начале января она торговалась ниже $40 за баррель. Это произошло после введения Евросоюзом эмбарго на закупку российского сырья и установкой потолка цен на него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

На этом фоне в декабре поставки нефти в Индию выросли в два раза, отмечает Bloomberg. И нынешний рост спроса говорит о том, что Россия сумела хотя бы частично решить логистические проблемы, полагает ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Мы полностью переходим на азиатские рынки, потому что вступило в силу эмбарго со стороны Евросоюза, и заработал потолок цены. Он действует не против покупателя, а против перевозчика.

Увеличение объемов поставок по сравнению с ноябрем и декабрем связано и с ростом скидки. Если на 1 декабря основной дисконт составлял около $18 на каждый баррель сорта Urals по сравнению с сортом Brent, то после 5 декабря он вырос примерно до $35 на каждый баррель.

Индия приобретала много сырья и с первым дисконтом, уже тогда она стала крупнейшим покупателем российской нефти, перевозимой морским транспортом, а мы для нее — главным продавцом. И поэтому увеличение скидки не гарантирует, что увеличение объемов поставки произойдет мгновенно.

Но как только Россия смогла наладить логистику, тогда и поставки в Индию выросли. Поэтому, если скидка начнет уменьшаться, но при этом логистика будет уже отработана, Нью-Дели не станет сокращать закупки. Даже если цена на российскую нефть возрастет, то все равно это будет скидка по отношению к другим сортам. Дисконт составит более $15 на баррель на протяжении даже среднесрочной перспективы».

На этом фоне Bloomberg сообщает о рекордном росте перевалки российской нефти в море. Это помогает обходить санкции. После того, как сырье перегружают из российского танкера в иностранный оно формально не подлежит ограничениям. И по оценкам агентства, с начала декабря, когда в силу вступило нефтяное эмбарго, Москва могла перегрузить 19 млн баррелей сырья. При этом только на январь приходится 14 млн. Такая практика будет расширяться, по крайней мере пока западные страны не придумают способ борьбы с перевалкой, считает независимый аналитик нефтегазового рынка Дмитрий Лютягин:

«Схема появилась весной 2022 года в северных и южных морях. Когда в конце прошлого года был установлен потолок цен, объем прокачки нефти в направлении Евросоюза существенно упал. Часть из него перенаправили в азиатские регионы, но инфраструктуры, которая есть на этом направлении, недостаточно, чтобы удовлетворить спрос наших нефтяных компаний на отправку добываемого сырья.

После перевалки российской нефти в офшорном море третьей стране или третьему танкеру, топливо становится уже как-бы не нашего производства. Дальше оно поставляется в Европу.

Подобная практика будет расширяться, пока коалиция недружественных стран не увидит, что не выдерживается то эмбарго, о котором они договорились. Потом произойдет корректировка самого механизма контроля за этими перевалками, чтобы и здесь не было лазейки.

Второй аспект: цена российской нефти, которая таким образом переваливается, сверхпривлекательна для любого трейдера. Он покупает российскую нефть в море со скидкой, а продает уже вообще без дисконта».

По данным Bloomberg, в перевалке Urals задействовано пять супертанкеров из Испании. Еще шесть будут задействованы в ближайшее время. Сейчас этот способ обхода ограничений наиболее удобный для экспортеров, объясняет президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов:

«Если ориентироваться на данные трекеров танкеров, то морской экспорт составляет около 3 млн баррелей в сутки. Соответственно, это около четверти всего морского экспорта сырой нефти. Популярность таких операций усиливается. Однако важным является вопрос доступности логистики, а не только вопрос введенных санкций. Из-за того, что не хватает собственных судов большого размера, то приходится использовать подобные схемы.

Насколько это перспективная история? Если смешивать российскую нефть с какой-то другой таким образом, чтобы она перестала быть условно нашей, то все равно необходимо довезти эти объемы до какого-то порта, где есть большие хранилища для сырья. С учетом тех объемов, которые Россия экспортирует ежедневно, это делать достаточно проблематично.

Европейские порты, разумеется, недоступны, речь идет только о Ближнем Востоке, Азии, что все равно достаточно далеко. Та же перегрузка ship to ship — это Средиземное море — относительно недалеко от российских портов, соответственно, меньше транспорта привлечено для перегрузки. Скорее, по мере того, как удастся решить вопросы с логистикой, станет больше доступных танкеров. Удобнее все равно везти нефть сразу до каких-то портов, а не перегружать в море».

На прошлой неделе Bloomberg писал, что в Сингапуре зафиксировали рост спроса на аренду резервуаров для хранения нефти. По данным издания, это может быть связано с тем, что экспортеры смешивают дешевое сырье из России с зарубежными сортами.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба, Владислав Викторов